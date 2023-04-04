Калинина (Бакланова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиПосле 21.05.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1904
Сын: Калинин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Калинин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
03.02.1911
Сын: Калинин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Калинин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.05.1913