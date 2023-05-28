Красильникова (Холина) Анна Ивановна
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холин Иван Констанович
Мать: Холина Матрёна
Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович
Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович
Курская область, Тимской район, село Погожее
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роденчук Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Николай Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович
Курская область, Тимской район, село Погожее
Смерть
Неизвестно