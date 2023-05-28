Красильникова (Холина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холин Иван Констанович

Мать: Холина Матрёна

Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович

Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович

Курская область, Тимской район, село Погожее
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роденчук Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Николай Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Фёдорович

Курская область, Тимской район, село Погожее
Смерть
Неизвестно