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Моторин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969

Отец: Моторин Николай Андреевич

Мать: Бахтина Копылова Римма Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1991

Сын: Моторин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Моторин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
08.09.2001

Сын: Моторин Глеб Сергеевич

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
23.07.2005

Сын: Моторин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
29.09.2009

Сын: Моторин Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
29.09.2009

Сын: Моторин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Татьяна Александровна