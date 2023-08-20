Моторин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969
Рождение ребёнка
15.10.1991
Сын: Моторин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
21.10.1993
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
08.09.2001
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
23.07.2005
Сын: Моторин Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.09.2009
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.09.2009
Сын: Моторин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно