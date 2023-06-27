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Смирнов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Смирнов Гаврила

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1883

Жена: Смирнова Гликерия Степановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
26.08.1883 по старому стилю Георгиевская церковь Жених во втором браке
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Цыганова, Ананьева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Гликерия Степановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно