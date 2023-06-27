Смирнов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Смирнов Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1883
26.08.1883 по старому стилю Георгиевская церковь Жених во втором браке
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Цыганова, Ананьева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Гликерия Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно