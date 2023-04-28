Струнникова-Оглобина Алена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оглобин Яков Владимирович
Мать: Оглобина Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струнникова Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Струнников Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струнникова Яна Дмитриевна
Отец ребёнка: Струнников Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струнникова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Струнников Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Струнников Дмитрий