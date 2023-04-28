Струнникова-Оглобина Алена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнникова-Оглобина Алена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оглобин Яков Владимирович

Мать: Оглобина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струнникова Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Струнников Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струнникова Яна Дмитриевна

Отец ребёнка: Струнников Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струнникова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Струнников Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнников Дмитрий