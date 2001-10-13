Каптелова Полина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каптелова Полина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1913

Дата смерти

13.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1940

Сын: Каптелов Станислав Иванович

Отец ребёнка: Каптелов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1941

Сын: Каптелов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Каптелов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптелов Иван Иванович

Смерть
13.10.2001
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