Каптелова Полина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1913
Дата смерти13.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1940
Сын: Каптелов Станислав Иванович
Отец ребёнка: Каптелов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1941
Сын: Каптелов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Каптелов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2001