Романов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1983
Сын: Романов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Романова Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
09.12.1984
Дочь: Паршкова Елена Александровна
Мать ребёнка: Романова Ольга Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно