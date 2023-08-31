Романов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1983

Сын: Романов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Романова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
09.12.1984

Дочь: Паршкова Елена Александровна

Мать ребёнка: Романова Ольга Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ольга Анатольевна

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