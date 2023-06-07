Щербина Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Ульяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1927

Дочь: Митропан Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Щербина Карп Леонтиевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербина Карп Леонтиевич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербина Карп Леонтиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Карп Леонтиевич

Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
1987
Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина