Щербина Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1927
Дочь: Митропан Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Щербина Карп Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербина Карп Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербина Карп Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
1987
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина