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Чипышев Данил Лукьянович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

24.12.1901

Дата смерти

26.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1901

Отец: Чипышев Лукьян

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Митрофанова Клавдия Даниловна

Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гребенкина Лидия Даниловна

Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1935

Сын: Чипышев Анатолий Данилович

Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.12.1938

Сын: Чипышев Вадим Данилович

Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чипышева Пелагея Петровна

Смерть
26.08.1980