Чипышев Данил Лукьянович
Место рождения
Дата рождения24.12.1901
Дата смерти26.08.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1901
Отец: Чипышев Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Митрофанова Клавдия Даниловна
Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гребенкина Лидия Даниловна
Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1935
Сын: Чипышев Анатолий Данилович
Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1938
Мать ребёнка: Чипышева Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1980