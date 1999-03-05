Котенко Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1999

Дочь: Лемеш Виоллета Евгеньевнва

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.2013

Дочь: Лемеш Таисия Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.2022

Дочь: Лемеш Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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