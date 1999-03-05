Котенко Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1999
Дочь: Лемеш Виоллета Евгеньевнва
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.2013
Дочь: Лемеш Таисия Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.2022
Дочь: Лемеш Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности