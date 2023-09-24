Каёхтина (Патрина) Татьяна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каёхтина (Патрина) Татьяна Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1954

Отец: Патрин Ульян Иванович

Мать: Патрина Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
14.09.1986

Сын: Каёхтин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Каёхтин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каёхтин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Каёхтин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каёхтин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Каёхтин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каёхтин Владимир Алексеевич

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