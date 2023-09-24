Каёхтина (Патрина) Татьяна Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1954
Отец: Патрин Ульян Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1986
Сын: Каёхтин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Каёхтин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каёхтин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Каёхтин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каёхтин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Каёхтин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно