Хотитовский Эдуард Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хотитовский Эдуард

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Место рождения

Мархлевск, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хотитовский Петр

Мать: Хотитовская Ефросинья (Фрося Или Прося?) (Фрося Или Прося?)

Мархлевск, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотитовская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотитовская Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотитовская Надежда

Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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