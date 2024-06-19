Кочурский Трофим Васильевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочурский Трофим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна

Место жительства
1841
Гуровцы, Вінницька область
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-TQ9J-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 214 из 837; Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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