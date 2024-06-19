Кочурский Трофим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1841
Гуровцы, Вінницька область
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-TQ9J-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 214 из 837; Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно