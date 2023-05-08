Мутин Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мутин Пётр Васильев
Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Мутина Федосья Васильева
Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мутина Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мутина Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мутина Ксения Львова
Смерть
Неизвестно