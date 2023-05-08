Мутин Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутин Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мутин Пётр Васильев

Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Мутина Федосья Васильева

Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мутина Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мутина Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Мутина Ксения Львова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мутина Ксения Львова

Смерть
Неизвестно