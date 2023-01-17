Алексеев Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Семен Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1746

Дата смерти

18.11.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Алексеев Алексей Петров

Мать: Прасковья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1786

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Быковская Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Шелапутина Александра Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексеев Петр Семенович

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1795

Сын: Алексеев Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Перлов Елена Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Семенович

Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна

Смерть
18.11.1823
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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