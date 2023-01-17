Алексеев Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти18.11.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Алексеев Алексей Петров
Мать: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
После 1786
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Быковская Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Шелапутина Александра Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1795
Сын: Алексеев Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Перлов Елена Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Семенович
Мать ребёнка: Алексеева Вера Михайловна
Смерть
18.11.1823
Похороны
Неизвестно