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Унжаков Петр Ефимович

Место рождения

Палочка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

26.08.1936

Дата смерти

11.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1936

Отец: Унжаков Ефим Фомич

Мать: Унжакова Анна Терентьевна

Палочка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
01.10.1958

Жена: Унжакова Нина Николаевна

Палочка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.02.1960

Дочь: Селиванова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Унжакова Нина Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унжакова Нина Николаевна

Смерть
11.03.2009
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область