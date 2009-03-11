Унжаков Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения26.08.1936
Дата смерти11.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1936
Отец: Унжаков Ефим Фомич
Бракосочетание
01.10.1958
Жена: Унжакова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1960
Дочь: Селиванова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Унжакова Нина Николаевна
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унжакова Нина Николаевна
Смерть
11.03.2009
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область