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Пахляева (Томурова) Людмила Михайловна
Пахляева (Томурова) Людмила Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Томуров Михаил
Мать
Томурова (Сырейщикова) Алевтина Алексеевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Томуров Михаил
Мать:
Томурова Алевтина Алексеевна
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