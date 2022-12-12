Игнатьев Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1797

Дата смерти

20.12.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
20.12.1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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