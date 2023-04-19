Вторая Жена Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Мария Петрова

Вторая Жена Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1765 14.09.1765 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова дочь Параскева - рождение дочери МК-1798 05.09.1798 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова жена Марья Петрова родила сына Якима к... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1765

Дочь: Параскева Титова

Отец ребёнка: Тит Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 14.09.1765 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова дочь Параскева
Рождение ребёнка
05.09.1798

Сын: Яким Титов

Отец ребёнка: Тит Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1798 05.09.1798 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова жена Марья Петрова родила сына Якима который крещён того же числа Восприемником был деревни Лаптихи крестьянин Гурий Петров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Иванов

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно