Вторая Жена Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1765 14.09.1765 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова дочь Параскева - рождение дочери МК-1798 05.09.1798 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова жена Марья Петрова родила сына Якима к... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1765
Дочь: Параскева Титова
Отец ребёнка: Тит Иванов
МК-1765 14.09.1765 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова дочь Параскева
Рождение ребёнка
05.09.1798
Сын: Яким Титов
Отец ребёнка: Тит Иванов
МК-1798 05.09.1798 Деревни Михайлова у крестьянина Тита Иванова жена Марья Петрова родила сына Якима который крещён того же числа Восприемником был деревни Лаптихи крестьянин Гурий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно