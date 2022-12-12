Васильева (Козлова) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1978
Сын: Васильев Станислав Анатольевич
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Андреевич
Половное, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997