Шупшина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупшина Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шупшин Григорий Аверкиевич

Мать: Шупшина Ольга