Садчиков Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадчиков Николай Максимович

Садчиков Николай Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.?

Отец: Садчиков Максим Николаевич

Мать: Садчикова Зинаида Алесандровна

Рождение ребёнка
15.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close