Садчиков Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.?
Рождение ребёнка
15.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно