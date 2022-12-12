Волков-Мирский Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Баку
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1984
Тула, город Тула, Тульская область