Волков-Мирский Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков-Мирский Петр Яковлевич

Волков-Мирский Петр Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Баку
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1984
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close