Короткова Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова Татьяна Акимовна

Короткова Татьяна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1911

Дочь: Моисеева Вера Леонтьевна

Отец ребёнка: Коротков Леон Стефанович

хДемков Ермаковской станицы 1Донского округа (х.Дымков Зазерское сельское поселение Тацинский район Ростовская обл Россия)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close