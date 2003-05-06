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Фролова Амалия Сергеевна
Фролова Амалия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.2003
Пол
Женский
Отец
Фролов Сергей Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Фролова Марина Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2003
Отец:
Фролов Сергей Анатольевич
Мать:
Фролова Марина Владимировна
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