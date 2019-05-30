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Жиляков Владимир Иванович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.04.1955

Дата смерти

30.05.2019

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1955

Отец: Жиляков Иван Егорович

Мать: Жиляков Анастасия Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2019
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