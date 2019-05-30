Жиляков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения05.04.1955
Дата смерти30.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1955
Отец: Жиляков Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2019