Бутаков Андрей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти04.06.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Николай Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.1891