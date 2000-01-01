Бутаков Андрей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Андрей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

04.06.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.1891
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