Россиева (Матвеева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россиева (Матвеева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1990 г.р.
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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964

Отец: Матвеев Николай Петрович

Мать: Матвеева Нина Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1990

Дочь: Россиева Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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