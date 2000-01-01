Россиева (Матвеева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1964
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964
Отец: Матвеев Николай Петрович
Мать: Матвеева Нина Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1990
Дочь: Россиева Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности