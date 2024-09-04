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Алгазин Козьма Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Алгазин Яков Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Домна Герасимова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алгазин Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алгазин Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: (Алгазина) Параскева Козьмовна

Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Алгазина) Матрона Козьмовна

Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алгазин Максим Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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