Алгазин Козьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Алгазин Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Алгазин Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: (Алгазина) Параскева Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Алгазина) Матрона Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Домна Герасимова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно