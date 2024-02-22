Золотарева (Кодочигова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Кодочигова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Галина Александровна

Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич

Первый ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарев Таисия Александровна

Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич

Четвертый ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кодочиги, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1938

Сын: Золотарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич

Высогор, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место рождения д. Высогор Тоншаевского района Горьковской области
Рождение ребёнка
19.04.1946

Дочь: Червоткина (Золотарева) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич

Пятый ребенок
Смерть
Неизвестно

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