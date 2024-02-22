Золотарева (Кодочигова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Галина Александровна
Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич
Первый ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарев Таисия Александровна
Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич
Четвертый ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кодочиги, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1938
Сын: Золотарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич
Высогор, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место рождения д. Высогор Тоншаевского района Горьковской области
Рождение ребёнка
19.04.1946
Дочь: Червоткина (Золотарева) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Золотарев Александр Алексеевич
Пятый ребенок
Смерть
Неизвестно