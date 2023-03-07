Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Астраханцева Евфимия Патракеева

Отец ребёнка: не указан

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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