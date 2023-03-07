Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Астраханцева Евфимия Патракеева
Отец ребёнка: не указан
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812