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Дорина София Николаевна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1914 ст.

Сын: Дорин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Дорин Александр Доримедонтович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1916 ст.

Дочь: Дорина Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Дорин Александр Доримедонтович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорин Александр Доримедонтович

Смерть
Неизвестно
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