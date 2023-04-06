Дорина София Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1914 ст.
Сын: Дорин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Дорин Александр Доримедонтович
Рождение ребёнка
07.07.1916 ст.
Дочь: Дорина Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Дорин Александр Доримедонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно