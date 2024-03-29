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Козелев Михаил Григорьевич
Козелев Михаил Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Пол
Мужской
Отец
Козелев Григорий Сидорович
1793 г.р.
Мать
Козелева Евдокия
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Козелев Григорий Сидорович
Мать:
Козелева Евдокия
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