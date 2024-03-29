Козелев Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козелев Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Козелев Григорий Сидорович

Мать: Козелева Евдокия

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