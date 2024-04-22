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Рогозинин Андреан Иванов

Место рождения

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Рогозинин Иван Михеев

Мать: Настасья Васильева

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозинин Гаврило Андреанов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рогозинин Василий Андреанов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Рогозинин Семен Андреанов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федорова

Смерть
Неизвестно
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