Рогозинин Андреан Иванов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Рогозинин Иван Михеев
Мать: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рогозинин Гаврило Андреанов
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рогозинин Василий Андреанов
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Рогозинин Семен Андреанов
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федорова
Смерть
Неизвестно