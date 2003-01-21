Пуха Вероника Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуха Вероника Юрьевна

Пуха Вероника Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.2003

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2003

Отец: Пуха Юрия Васильевич

Мать: Пуха Ирина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close