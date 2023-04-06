Якимов Андрей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Андрей Вячеславович

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Место рождения

Первомайский, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

24.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1965

Отец: Якимов Вячеслав Андреевич

Мать: Якимова Любовь Антоновна

Первомайский, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1987

Сын: Якимов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Якимова Лариса Анатольевна

Красноглинный, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1992

Сын: Якимов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Якимова Лариса Анатольевна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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