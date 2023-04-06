Якимов Андрей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения24.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1965
Рождение ребёнка
13.07.1987
Мать ребёнка: Якимова Лариса Анатольевна
Красноглинный, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1992
Сын: Якимов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Якимова Лариса Анатольевна
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра