Астафьев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Давид Геннадьевич

Мать ребёнка: Миронова Наталья Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
30.04.2014

Дочь: Астафьева Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Миронова Наталья Валерьевна

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