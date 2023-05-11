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Козловская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1921

Муж: Козловский Филипп Ефимович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Козловский Филипп Ефимович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Забавская Софья (Зося)

Отец ребёнка: Козловский Филипп Ефимович

Смерть
Неизвестно
Волковыск, Червенский район, Минская область