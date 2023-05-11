Козловская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Козловский Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Забавская Софья (Зося)
Отец ребёнка: Козловский Филипп Ефимович
Смерть
Неизвестно