Ильяшенко (Белоусова) Полина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Федор
Мать: Белоусова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильяшенко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ильяшенко Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильяшенко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Ильяшенко Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно