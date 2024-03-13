Ильяшенко (Белоусова) Полина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Белоусова) Полина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Федор

Мать: Белоусова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильяшенко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ильяшенко Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяшенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ильяшенко Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяшенко Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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