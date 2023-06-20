Виноградова Снежана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Снежана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.?

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.?

Отец: Виноградов Алексей

Мать: Виноградова Елена

Рождение ребёнка
07.04.2004

Сын: Новиков Матвей Викторович

Отец ребёнка: Виктор Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан