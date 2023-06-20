Виноградова Снежана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.?
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.?
Отец: Виноградов Алексей
Мать: Виноградова Елена
Рождение ребёнка
07.04.2004
Сын: Новиков Матвей Викторович
Отец ребёнка: Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан