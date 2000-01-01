Белобородова (Панева) Валентина Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Панева) Валентина Рудольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панёв Рудольф Николаевич

Мать: Панева ?

Рождение ребёнка
27.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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