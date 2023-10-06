Куликова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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