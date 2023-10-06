Куликова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно