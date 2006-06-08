Куцуридис София Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцуридис София Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2006

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2006

Отец: Куцуридис Виталий Саввич

Мать: Терсенова Элла Григорьевна