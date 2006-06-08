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Куцуридис София Витальевна
Куцуридис София Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.2006
Пол
Женский
Отец
Куцуридис Виталий Саввич
1977 г.р.
Мать
Терсенова Элла Григорьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2006
Отец:
Куцуридис Виталий Саввич
Мать:
Терсенова Элла Григорьевна
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