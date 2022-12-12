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Механошин Петр Иванович

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Место рождения

деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР, СССР

Дата рождения

1923

Дата смерти

24.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Механошина Ефросинья Кузьминична

деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
Между ?.06.1941 и ?.07.1942
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Военная служба
До 20.07.1942
Красноармеец, стрелок отдельного заградительного батальона 11-я стрелковая дивизия 54-я армия Волховский фронт (второе формирование).
Военная служба
С 21.07.1942
54-я армия Волховский фронт (второе формирование)
Прибыл в распоряжение командира 225-й армейский запасный стрелковый полк 54-я армия Волховский фронт (второе формирование).
Военная служба
До 24.03.1943
8-я армия Волховский фронт (второе формирование)
Красноармеец, командир башни танка Т-34 122-я танковая Краснознамённая бригада имени Наркомата среднего машиностроения 8-я армия Волховский фронт (второе формирование).
Смерть
24.03.1943
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Убит в бою 24.03.1943 г. Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, юго-западнее, 1500 м. Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область", Том 1, стр. 112 (Город ... Показать все
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