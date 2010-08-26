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Линеенко Сергей Сергеевич
Линеенко Сергей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Комаров Сергей Викторович
1984 г.р.
Мать
Линеенко Наталия Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2010
Отец:
Комаров Сергей Викторович
Мать:
Линеенко Наталия Владимировна
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