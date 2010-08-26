Линеенко Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛинеенко Сергей Сергеевич

Линеенко Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2010

Отец: Комаров Сергей Викторович

Мать: Линеенко Наталия Владимировна