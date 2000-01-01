Шадчина Аксинья Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Губина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич
Краснотуранский район
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Девяшина Анфуза Ивановна
Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич
Краснотуранский район
Место жительства
Около 1910
краснотуранский район
Осуждение
1930
краснотуранский район
лишена избирательных прав
Осуждение
1931
краснотуранский район
депортация
Место жительства
После 1931
иркутская обл
высылка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабельникова Екатерина (Лиза) Ивановна
Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадчин Егор Иванович
Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно