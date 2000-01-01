Шадчина Аксинья Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадчина Аксинья Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1891

Муж: Шадчин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Губина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич

Краснотуранский район
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Девяшина Анфуза Ивановна

Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич

Краснотуранский район
Место жительства
Около 1910
краснотуранский район
Осуждение
1930
краснотуранский район
лишена избирательных прав
Осуждение
1931
краснотуранский район
депортация
Место жительства
После 1931
иркутская обл
высылка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабельникова Екатерина (Лиза) Ивановна

Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Павел Иванович

Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Егор Иванович

Отец ребёнка: Шадчин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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