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Баклушин Алексей Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Баклушин Валентин Тимофеевич

Мать: не указана

Смерть
2008
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