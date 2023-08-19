Чолпан Феодора Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧолпан Феодора Илларионовна

Чолпан Феодора Илларионовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1906

Дочь: София Макаровна

Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович

Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Чолпан Иван Макарович

Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович

Рождение ребёнка
28.09.1911

Сын: Чолпан Николай Макарович

Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович

Рождение ребёнка
20.10.1913

Сын: Чолпан Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чолпан Макар Кононович

Смерть
Неизвестно