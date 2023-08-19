Чолпан Феодора Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1906
Дочь: София Макаровна
Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович
Рождение ребёнка
04.09.1909
Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович
Рождение ребёнка
28.09.1911
Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович
Рождение ребёнка
20.10.1913
Отец ребёнка: Чолпан Макар Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно