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Иванова Галина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1946

Отец: Лавягин Тихон

Мать: Ермишова (Турыкина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Павлов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Юрий

Рождение ребёнка
24.09.1969

Сын: Иванов Петр Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Иванова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Иванов Юрий

Смерть
Неизвестно

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