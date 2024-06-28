Иванова Галина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Юрий
Рождение ребёнка
24.09.1969
Сын: Иванов Петр Юрьевич
Отец ребёнка: Иванов Юрий
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Иванова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Иванов Юрий
Смерть
Неизвестно