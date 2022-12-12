Агриппина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Захаровна

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Захар Гурьевич

Мать: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петр Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.02.1782

Сын: Григорий Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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