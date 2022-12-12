Агриппина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Захар Гурьевич
Мать: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петр Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1782
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно